Стало известно, почему бой Усик - Фьюри не состоится в Саудовской Аравии

Глава промоушена Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о том, почему чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик не проведут поединок в Саудовской Аравии.

По словам функционера, бой не состоится на Ближнем Востоке, ведь заинтересованные личности не готовы платить боксерам запрашиваемую стоимость.

"Бой не состоится в Саудовской Аравии, ведь в нем не участвует Энтони Джошуа. Бой Фьюри - Усик недостаточно большой. Он недостаточно крупный для того, чтобы Фьюри получил желаемую сумму, так как в нем не принимает участия Джошуа".

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"Только Джошуа может принести такие деньги. Но я надеюсь, что мы сможем устроить бой Фьюри против Энтони Джошуа, после чего Тайсон получит ту сумму, которую хочет. Пожалуй, саудовцы определенно захотят заплатить за этот бой", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Усик обратился к Фьюри, представ в неожиданном образе.