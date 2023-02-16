"Пузо, как настроение?": Усик обратился к Фьюри, представ в неожиданном образе

Украинец и британец должны встретиться в ринге в конце апреля.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз обратился к чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри перед их потенциальным боем.

Украинский боксер опубликовал у себя в Twitter фото из тренировочного зала и оставил послание британцу, использовав уже привычное прозвище, намекающее на проблемы с лишним весом у соперника.

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При этом Усик решил предстать в неожиданном образе, сделав из себя "воина". Из спортивного инвентаря у боксера получились импровизированные "копье, щит и шлем".

"Пузо! Как настроение? 29 апреля? Кролик против пуза", - написал Усик.

Напомним, ранее был озвучен крайний срок для подписания контракта на бой Фьюри - Усик.