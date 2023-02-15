Стал известен крайний срок для подписания контракта на бой Фьюри – Усик

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, рассказал подробности переговоров с командой обладателя титулов WBO, WBA и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, команды не могут затягивать переговоры, иначе титульный бой сорвется.

"Мы больше не можем затягивать переговорный процесс, потому что четыре руководящих органа не допустят этого. У Усика есть три пояса и первый его обязательный претендент, если его назначат, это Даниэль Дюбуа.

Итак, ситуация такова, что со всем нужно разобраться до конца этой недели. В противном случае боя просто не будет. Это плохо для бокса и для спорта в целом, если мы не сделаем этот поединок", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее стала известна причина, по которой может сорваться бой Усик - Фьюри.