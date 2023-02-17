"Даже не хочу упоминать его имя": Промоутер Фьюри резко высказался о возможности боя с Джошуа

Со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на слова своего коллеги Эдди Хирна о том, что его подопечный может провести бой против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, сейчас они даже не намерены рассматривать подобную возможность.

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"Мне бы вообще не хотелось снова трогать это. В прошлый раз мы потратили кучу времени. Знаете, если вспомнить: в тот момент у Джошуа даже не было тренера - какого черта мы с ним вели переговоры по поводу боя в декабре? Мы только потратили время и ничего больше.

Я не хочу снова идти с этим к Тайсону. Он точно будет не в восторге от этой идеи, особенно сейчас. Даже не хочу упоминать имя Энтони Джошуа при нем", - цитирует Уоррена Boxing News 24.

Ранее Тайсон Фьюри также оценил возможность проведения боя против Энтони Джошуа.