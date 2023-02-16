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"Все кончено": Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа вместо Усика

Чемпион отреагировал на желание промоутера Эй Джея организовать поединок.
Сегодня, 11:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на предположение промоутера Эдди Хирна о том, что он может отказаться от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и летом подраться с его подопечным Энтони Джошуа.

Британский боксер категорически отреагировал на подобные домыслы, заявив, что он больше не заинтересован в встрече в ринге с соотечественником.

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"Я даже не хочу туда больше ходить. Все кончено. Никакого интереса по любым вопросам к Эй Джею. Ноль. В моих глазах этот человек мертв.

Между ним и мной нет никаких проблем, которые мы могли бы совместно решать. Мы предпринимали попытки устроить бой с 2017 по 2022 год. Так что у нас ничего не получится", - приводит слова Фьюри SPORTbible.

Отметим, также Фьюри рассказал, с кем бы хотел подраться в случае срыва боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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