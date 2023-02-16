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Фьюри сообщил, с кем собирается подраться в случае срыва поединка с Усиком

Британец сделал неожиданный выбор и утверждает, что уже обратился с предложением к потенциальному сопернику.
Сегодня, 09:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своих планах на случай срыва боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер заявил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. При этом он рассматривает возможность проведения двух боев и утверждает, что уже обратился с предложением к возможному сопернику.

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"Мое предложение Нганну находится у него на столе. Если Усик откажется драться, то я буду стремиться к бою с ним. Я собираюсь заключить сделку на два боя, в боксерском ринге и в клетке. С другой стороны, я никогда не говорил, что буду драться с ним на боксерском ринге. Я всегда говорил о клетке, так давайте сделаем это.

На боксерском ринге - это бессмысленное противостояние. Это было бы похоже на то, как будто бы я дрался с кем-то в местном спортзале - зале для бодибилдинга. Но в клетке, с перчатками на четыре унции, все может случиться", - приводит слова Фьюри SPORTbible.

Ранее стал известен крайний срок для подписания контракта на бой Фьюри - Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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