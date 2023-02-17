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Стало известно условие, при котором состоится бой Фьюри - Джошуа

Александр Усик может стать помехой для поединка двух британцев.
Сегодня, 13:20
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Sporting News
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Sporting News

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил о том, что его подопечный проведет поединок с Энтони Джошуа.

По словам функционера, британец должен победить в следующем бою Александра Усика, а затем команда Тайсона может начать переговоры с Джошуа.

"Если Фьюри победит Усика, то лучший вариант для него - это Джошуа. Тогда их команда не сможет бездельничать, как это было раньше. Конечно, я хотел бы провести этот поединок, но Джошуа должен победить, когда будет драться следующий раз".

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"Мы не можем допустить, чтобы кто-то бездельничал. В том бою, о котором мы говорили перед поединком с Чисорой, там были хорошие условия, проценты и все остальное, но потом Джошуа отказался. Хорошо, для этого могли быть причины, но в следующий раз, мы хотим чтобы были прямые переговоры. Это то, что мы ищем. Только в таком случае этот бой может быть закончен.

Нет причин, почему этот поединок не может состояться, но Фьюри сначала должен победить Усика, а Джошуа должен победить парня, с которым дерется", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее стал известен крайний срок для подписания контракта на бой Фьюри – Усик.


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