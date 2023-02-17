Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Авторитетный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу боя обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, украинский боксер окажет достойное сопротивление, но победу одержит Фьюри.

"Я бы выбрал Фьюри чисто из-за габаритов. Но кажется, что Усик немного залез к нему в голову, и он очень умен в этом. Для бойца, который впервые выходит на ринг с Усиком, будет много неизвестного".

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"Я не думаю, что этот бой будет величайшим с точки зрения увлекательности. Это будет потрясающее противостояние навыков. Но в этом поединке я ставлю на победу Фьюри", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити, где договаривались о проведении боя.