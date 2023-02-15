"Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо": Промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити

В среду, 15 февраля, в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимает Манчестер Сити.

Поединок является центральным всего первого круга, ведь встречаются команды, претендующие на чемпионство.

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Матч национального чемпионата решили посетить промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк и Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Функционеры встретились прямо на стадионе лондонского клуба, чтобы насладиться игрой и договориться о проведении титульного боя. Красюк в Instagram опубликовал пост с трибуны арены.

"Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо", - написал Красюк.

Ранее сообщалось, что Усик передал привет игрокам Миная после драки с российскими футболистами.