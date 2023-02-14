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Усик передал привет игрокам Миная после драки с российскими футболистами

Украинский тяжеловес поддержал соотечественников.
Сегодня, 20:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал фотографию с футболкой Миная после инцидента с российскими футболистами.

Украинский боксер подписал футболку клуба из рук директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова.

"Александр Усик оценил и передает парням из Миная персональный привет!

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Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты", - говорится в посте Денисова.

Напомним, 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами Миная и представителями ярославского Шинника.

Футболистов страны-террориста, будучи в нетрезвом состоянии, хамил персоналу, а один из украинских игроков решил за них вступиться. Это и стало причиной драки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик минай

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