Усик передал привет игрокам Миная после драки с российскими футболистами

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сделал фотографию с футболкой Миная после инцидента с российскими футболистами.

Украинский боксер подписал футболку клуба из рук директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова.

"Александр Усик оценил и передает парням из Миная персональный привет!

Читайте также: Футболист Миная отреагировал на драку с игроками российского клуба

Тема украинских панчеров этой зимой в Анталии набирает обороты", - говорится в посте Денисова.

Напомним, 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами Миная и представителями ярославского Шинника.

Футболистов страны-террориста, будучи в нетрезвом состоянии, хамил персоналу, а один из украинских игроков решил за них вступиться. Это и стало причиной драки.