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Футболист Миная отреагировал на драку с игроками российского клуба

Даниил Колесник дал четкий ответ по поводу конфликта в турецком отеле.
Сегодня, 13:56
Даниил Колесник / instagram.com/1kolesnyk/
Даниил Колесник / instagram.com/1kolesnyk/

В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием украинских и российских футболистов.

Нападающий Миная Даниил Колесник вступился за сотрудницу комплекса, которая пострадала от игрока российского шинника. 

Форвард опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал подробности драки. 

"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать людям, которые говорят: "Как они уехали?". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода.

Отстаиваем нашу честь как можем. И где место оркам, вы уже поняли", - написал Колесник.

Ранее сообщалось, что комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины.

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