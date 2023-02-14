Футболист Миная отреагировал на драку с игроками российского клуба

Даниил Колесник дал четкий ответ по поводу конфликта в турецком отеле.

В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием украинских и российских футболистов.

Нападающий Миная Даниил Колесник вступился за сотрудницу комплекса, которая пострадала от игрока российского шинника.

Форвард опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал подробности драки.

"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать людям, которые говорят: "Как они уехали?". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода.

Отстаиваем нашу честь как можем. И где место оркам, вы уже поняли", - написал Колесник.

Ранее сообщалось, что комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины.