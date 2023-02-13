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Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины

Конфликт между хавбеком Марселя и Филом Шоеном исчерпан.
Сегодня, 19:09
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Перепалка между украинцем Русланом Малиновским и комментатором Bein Sports USA Филом Шоеном подошла к концу.

Ранее хавбек Марселя в ответ на извинения Шоен предложил тому задонатить некоторую сумму денег на поддержку Украины в войне с Россией.

Комментатор американского телеканала прислушался к Руслану и прикрепил скриншот доната в размере 100 долларов, написав: "Пусть людям помогает и благословляет".

После этого игрок сборной Украины поблагодарил Шоена.

Напомним, ранее Малиновский потроллил себя после ужасного исполнения штрафного.


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