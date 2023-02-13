Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины
Конфликт между хавбеком Марселя и Филом Шоеном исчерпан.
Перепалка между украинцем Русланом Малиновским и комментатором Bein Sports USA Филом Шоеном подошла к концу.
Ранее хавбек Марселя в ответ на извинения Шоен предложил тому задонатить некоторую сумму денег на поддержку Украины в войне с Россией.
Комментатор американского телеканала прислушался к Руслану и прикрепил скриншот доната в размере 100 долларов, написав: "Пусть людям помогает и благословляет".
После этого игрок сборной Украины поблагодарил Шоена.
Напомним, ранее Малиновский потроллил себя после ужасного исполнения штрафного.