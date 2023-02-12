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Самокритично и тонко: Малиновский потроллил себя за ужасно исполненный штрафной в матче Лиги 1

Украинский футболист помог Марселю одержать победу в национальном чемпионате.
Сегодня, 12:24
Руслан Малиновский / Ligue 1
Руслан Малиновский / Ligue 1

В воскресенье, 11 февраля, в рамках чемпионата Франции Марсель на выезде обыграл Клермон (2:0).

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский принял участие в матче, а также помог команде в первом голе.

Во время поединка случился один эпизод, который получил несколько веток развития. Руслан в первом тайме взял ответственность за штрафной, с которого послал мяч в небо. После ужасного удара комментаторы назвали Малиновского россиянином, а его удар – "спутникболом".

Несмотря на плохой выполненный штрафной, украинец иронично пошутил над его исполнением. Малиновский в Twitter опубликовал пост, в котором поздравил Марсель с победой, а также себя, засчитав себе два очка (именно столько дают з точный удар в регби). 

"Два очка для меня, и три очка для команды", - написал полузащитник.

Напомним, Малиновский перебрался в Марсель в зимнее трансферное окно. За это время он провел восемь матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Пирс Морган назвал Мудрика "самым дорогим индюком в футболе".


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