iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Комментаторы назвали Малиновского россиянином, а его удар – "спутникболом"

Англоязычные служители пера и микрофона очень сильно спутали.
Сегодня, 08:55
Руслан Малиновский / ФК Марсель
Руслан Малиновский / ФК Марсель

Во время матча чемпионата Франции между Марселем и Клермоном оконфузились комментаторы канала BeinSportUSA.

Они назвали украинского хавбека Руслана Малиновского россиянином, и когда он неудачно пробил выше ворот со штрафного, один из комментаторов заявил, что мяч улетел "обратно в москву".

Его коллега добавил, что это был "спутникбол", также намекая на связь Малиновского с РФ.

Отметим, что Марсель этот матч выиграл, а Малиновский даже заработал пенальти[/link_local], которое реализовал Алексис Санчес.


Статьи по теме

Формула 1: Болиды 2023 года. Альфа Таури живет по принципу Ред Булл Формула 1: Болиды 2023 года. Альфа Таури живет по принципу Ред Булл
Динамо - Политехника: онлайн-трансляции матчей украинских команд Динамо - Политехника: онлайн-трансляции матчей украинских команд
НБА: Лейкерс сенсационно обыграли Голден Стэйт, Юта разгромно проиграла Нью-Йорку НБА: Лейкерс сенсационно обыграли Голден Стэйт, Юта разгромно проиграла Нью-Йорку
Выхрист - Перо: Видео нокаута Выхрист - Перо: Видео нокаута
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Формула 109:23
Формула 1: Болиды 2023 года. Альфа Таури живет по принципу Ред Булл
Украина09:05
Динамо - Политехника: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Европа08:55
Комментаторы назвали Малиновского россиянином, а его удар – "спутникболом"
НБА08:48
НБА: Лейкерс сенсационно обыграли Голден Стэйт, Юта разгромно проиграла Нью-Йорку
Бокс08:24
Выхрист - Перо: Видео нокаута
ММА08:04
Махачев в зрелищном поединке одолел Волкановски
Европа07:41
Лунин - первый украинец, который выиграл клубный чемпионат мира и играл на турнире
Бокс07:21
Выхрист впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив кубинцу
Европа00:56
Марсель в скандальном матче против Клермона добыл уверенную победу
Европа00:40
Лунин прикрывает меньше пространства, чем стринги: реакция Сети на игру вратаря Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK