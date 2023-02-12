Комментаторы назвали Малиновского россиянином, а его удар – "спутникболом"

Англоязычные служители пера и микрофона очень сильно спутали.

Во время матча чемпионата Франции между Марселем и Клермоном оконфузились комментаторы канала BeinSportUSA.

Они назвали украинского хавбека Руслана Малиновского россиянином, и когда он неудачно пробил выше ворот со штрафного, один из комментаторов заявил, что мяч улетел "обратно в москву".

Его коллега добавил, что это был "спутникбол", также намекая на связь Малиновского с РФ.

Отметим, что Марсель этот матч выиграл, а Малиновский даже заработал пенальти[/link_local], которое реализовал Алексис Санчес.