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Пирс Морган назвал Мудрика "самым дорогим индюком в футболе"

Английский журналист, судя по всему, обиделся на то, что украинец не перешел в Арсенал.
Сегодня, 21:23
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

В рамках 23 тура АПЛ Вест Хэм сыграл вничью с  Челси.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик провел на поле 66 минут и мог отметиться ассистом, но Кай Хавертц оказался в оффсайде, когда забивал.

Одиозный журналист и болельщик Арсенала Пирс Морган отреагировал на не самый убедительный перформанс украинца.

"Самый дорогой индюк в мировом футболе?",- спросил англичанин в Twitter.

Позже "канониры" провели свой матч против Брентфорда, где голом отличился Леандро Троссар, которого лондонцы приобрели после неудачи с Мудриком. Морган высказался и об этом.

"Получить Троссара вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим бизнесом в истории футбола. Правильный игрок", - написал журналист.

Напомним, что Мудрик получил нелучшие оценки по итогам матча с Вест Хэмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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