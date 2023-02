Пирс Морган назвал Мудрика "самым дорогим индюком в футболе"

В рамках 23 тура АПЛ Вест Хэм сыграл вничью с Челси.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик провел на поле 66 минут и мог отметиться ассистом, но Кай Хавертц оказался в оффсайде, когда забивал.

Одиозный журналист и болельщик Арсенала Пирс Морган отреагировал на не самый убедительный перформанс украинца.

"Самый дорогой индюк в мировом футболе?",- спросил англичанин в Twitter.

Позже "канониры" провели свой матч против Брентфорда, где голом отличился Леандро Троссар, которого лондонцы приобрели после неудачи с Мудриком. Морган высказался и об этом.

"Получить Троссара вместо Мудрика сейчас выглядит лучшим бизнесом в истории футбола. Правильный игрок", - написал журналист.

Ending up with Trossard instead of Mudryk is now looking the best bit of business in football history. Proper player. @LTrossard pic.twitter.com/SdlyZfbWAv