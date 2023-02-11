Мудрик не впечатлил в матче против Вест Хэма

Увы, но в дебютном матче Миша выглядел лучше.

В рамках 23-го тура АПЛ Вест Хэм принимал соседей из Челси, но команды так и не смогли выявить победителя - 1:1.

Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе, но помочь своей команде толком не сумел, так и не создав на поле ни одного острого момента.

Портал WhoScored выдал украинцу оценку 6.3, что сделало его худшим в составе "пенсионеров" после Кая Хавертца.

Однако другий портал SofaScore более высоко оценил старания украинца - 6.7.

Отметим, что Мудрик сыграл 67 минут, отдал 18 пасов с точностью 89% и лишь один раз имел успешный дриблинг. При этом украинец потерял мяч 7 раз.