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Вест Хэм - Челси 1:1: обзор матча и результат игры 11.02.2023

"Синие" вновь не смогли добыть три очка.
Сегодня, 16:29
Вест Хэм - Челси / Getty Images
Вест Хэм - Челси / Getty Images

В субботу, 11 февраля, в рамках 23 тура АПЛ Вест Хэм принимал Челси. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной встречи забили гости. После шедеврального ассиста от Энцо Фернандеса дебютным голом отметился Жоау Фелиш.

Ответили "молотобойцы" в середине первого тайма. Экс-защитник Челси Эмерсон отличился голом в ворота бывшего клуба.

Отметим, украинский вингер "синих" Михаил Мудрик пробыл на поле 67 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Вест Хэм - Челси 23-го тура чемпионата Англии

Вест Хэм - Челси 1:1     
Голы: Эмерсон, 28 - Фелиш, 16

Владение мячом: 27% - 73%
Удары (в створ): 10 (2) - 12 (4)
Атаки: 68 - 107

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Агерд (Джонсон, 80), Эмерсон, Райс, Лукас Пакета (Соучек, 14), Антонио (Ингз, 67), Бенрахма (Даунс, 67), Боуэн.

Челси: Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Галлахер, 79), Мудрик (Зиеш, 67), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс, Мадуэке (Маунт, 68).

Предупреждения: Цоуфал (55), Бадьяшиль (64).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Вест Хэм АПЛ

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