Отец Фьюри объяснил, почему Усик не заслуживает разделения гонорара пополам в бою с Тайсоном

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу организации поединка своего сына с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

По мнению Фьюри-старшего, украинец не соберет полный стадион, а значит он не заслуживает равного гонорара с Тайсоном.

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"Тайсон - сторона "А" в этом противостоянии. Усик не достоин разделения 50/50. Он не смог бы даже продать арену O2. Так что стань в очередь и возможно мы дадим тебе бой", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing News 24.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее менеджер Усика сообщил, с кем проведет бой Александр, если сорвется поединок с Фьюри.