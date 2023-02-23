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Хирн: Здорово, если бой Усик - Фьюри пройдет на Уэмбли, но меня это удивит

Промоутер высказался по поводу места организации поединка за звание абсолюта.
Сегодня, 11:41
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу возможного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

В частности, британский менеджер оценил возможность проведения этого поединка на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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"Я понятия не имею, состоится ли этот бой. Как я понимаю, они нацелены на проведение поединка на Уэмбли, так как не смогли получить деньги от Ближнего Востока.

Будет здорово, если бой пройдет на Уэмбли. Меня это очень удивит, ведь они согласятся на маленькие гонорары в сравнении с теми, которые могли или хотели бы заработать. В конечном итоге у них есть бой, но если денег нет, то их нет. Поэтому что им делать? Так что посмотрим", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что у них есть дедлайн для проведения боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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