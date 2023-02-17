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"Между нами нет вражды": Промоутер Фьюри рассказал, как проходят переговоры с командой Усика

Представитель британца поделился деталями организации поединка с украинцем.
Сегодня, 19:53
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о ходе переговоров об организации боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера выразил надежду, что уже вскоре удастся прийти к окончательному согласию с командой украинца по поводу поединка.

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"Команда Усика - хорошие люди, и они пытаются сделать так, как будет лучше для их парня, который, как они говорят, удерживает три титула. А у нас есть супертяжеловес номер один в лице Тайсона, поэтому каждый пытается сделать так, как будет лучше для его бойца. Между нами нет вражды, со сделкой все вполне хорошо. Надеюсь, что через несколько встреч мы обо всем договоримся.

Но мы не можем позволить, чтобы на нас влияли или давили СМИ. Этого не будет. В конце концов, честно говоря, мы выкладываем деньги. Мы не ФИФА, не футбольная, крикетная или регбийная лига. Это наши деньги, мы идем на риск, так что цифры должны соответствовать", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее соощалось, что команда Фьюри уже забронировала дату и стадион для боя с Усиком и призывает украинца согласиться на эти условия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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