Переговоры об организации боя Усик - Фьюри зашли в тупик - источник

Стороны надеются на прорыв в обсуждении, поскольку имеют дедлайн для достижения согласия.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик и чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри все еще не могут договориться о проведении объединительного боя.

Как утверждает издание Daily Star, команды украинского и британского боксеров достигли критической точки в переговорах о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

По информации источника, стороны продолжают дискуссии, но обсуждения зашли в тупик.

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Команды надеются на прорыв в переговорах, поскольку для согласования боя существует дедлайн - 4 марта. Судьба поединка за звание абсолюта должна решиться в ближайшие 48 часов.

Ожидается, что бой может состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри в ходе переговоров об организации боя.