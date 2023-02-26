"Бери 30 процентов гонорара": Отец Фьюри назвал Усику условие для боя

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился своим мнением по поводу распределения гонорара в потенциальном бою его сына против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший призвал украинского боксера не ставить условия и соглашаться на 30 процентов гонорара, после чего можно будет устроить поединок.

Читай также: "Стадион забронирован": Промоутер Усика подтвердил, где и когда должен состояться бой с Фьюри

"Поскольку Тайсон - великий чемпион, то распределение гонорара должно быть 60 на 40. Но есть еще один сценарий: возьми 30 процентов, а если ты победишь Тайсона, то получишь 40 процентов. Это справедливо, не так ли? В конце концов, кем был Александр Усик, пока с ним не подрался Джошуа? Никто не знал его.

Тайсон привлекает огромную аудиторию, он уже собирал много зрителей. Тайсон - сторона А. Усик должен стремиться подраться с Тайсоном. Он владеет титулами, которые принадлежали Тайсону. У Тайсона в туалете полно этих поясов.

Бери 30 процентов гонорара и давай устроим бой. Если ты победишь Тайсона, то получишь 40 процентов. Впишите это в контракт, и на этом все. Тайсон все равно победит", - сказал Джон Фьюри в комментарии ID Boxing.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, какие условия были предложены Тайсону Фьюри в ходе переговоров об организации боя.