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"Может снести голову": Джошуа предостерегли от боя с Уайлдером

Известный тренер не советует британцу встречаться в ринге с "Бронзовым бомбардировщиком".
Сегодня, 11:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Известный тренер Барри Макгиган считает, что бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа не стоит драться с еще одним экс-обладателем титула в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

По мнению британского специалиста, встреча в ринге с американцем грозит его соотечественнику однозначным поражением.

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"Его стремление разочаровывает. Если бы я был тренером Энтони Джошуа, то не позволил бы ему на пушечный выстрел приблизиться к Уайлдеру. У этого парня огромная сила в руках. Я знаю, что он уязвим и Фьюри остановил его, но у него очень сильный удар. Он может снести вам голову.

Зачем ему так рисковать? Я не думаю, что избегать этого боя плохая идея. На его месте я бы снова постарался завоевать титул. Подерись с Фьюри или снова встреться с Усиком", - приводит слова Макгигана Boxing Social.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил возможность организации боя с Чжаном Чжилеем.

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