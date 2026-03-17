Челси получил условный трансферный бан

АПЛ официально объявила о санкциях против Челси.

Лондонский клуб был наказан за незаконные выплаты в 2011-18 годах. Тогда Челси заплатил более 47 млн фунтов игрокам, незарегистрированным агентам и другим неофициальным участникам трансферов.

В частности, точно известно, что такие выплаты проводились во время трансферов Эдена Азара, Давида Луиса и Неманьи Матича.

Информацию обо всех этих нарушениях клуба передало АПЛ новое руководство лондонцев.

В связи с чем АПЛ оштрафовала Челси на 10 млн фунтов, что, кстати, стало рекордом лиги, а также наложила на клуб условный трансферный бан на два года.

