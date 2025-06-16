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Футбол

Брайтон закрыл переход дебютанта сборной Италии

"Чайкам" осталось уладить последние формальности.
Сегодня, 10:55       Автор: Антон Федорцив
Диего Коппола / Getty Images
Диего Коппола / Getty Images

Английский Брайтон близок к очередному трансферу этим летом. Команда Фабиана Хюрцелера подпишет защитника Диего Копполу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Центрбек итальянской Вероны прошел медосмотр перед переходом. В скором времени Брайтон подтвердит трансфер. Подписание итальянца обойдется "чайкам" ориентировочно в 10 млн евро плюс бонусы.

Коппола дебютировал за "мастифов" в декабре 2021 года. С тех пор он провел 81 матч (4 гола) в Серии A. Недавно защитник провел первые два поединка за сборную Италии.

Тем временем английский Лидс подписал форварда немецкого Вольфсбурга Лукаса Нмечу.

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