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Футбол

Новичок АПЛ переманил кандидата в сборную Германии

"Павлины" начали усиление перед новым сезоном.
Сегодня, 09:41       Автор: Антон Федорцив
Лукас Нмеча / Getty Images
Лукас Нмеча / Getty Images

Нападающий немецкого Вольфсбурга Лукас Нмеча вернулся в Англию. Лидс подписал форварда, сообщает официальный сайт клуба.

"Павичам" он достался бесплатно, потому что станет свободным агентом 1 июля. Нмеча заключил с йоркширцами контракт на 2 года. Ранее на Туманном Альбионе нападающий выступал за Манчестер Сити, Престон и Мидлсбро.

В прошлом сезоне Нмеча провел 19 матчей в Бундеслиге, в которых оформил 3 мяча. В 2021–2022 гг. форвард сыграл 7 поединков без голов в составе сборной Германии. На юношеском уровне выступал за Англию.

Тем временем хавбек Райан Шерки нацелился на Золотой мяч в составе Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольфсбург Лидс Лукас Нмеча

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