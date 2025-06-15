Новичок Ман Сити: Я пришел сюда, чтобы выиграть Золотой мяч

Райан Шерки уверен в своих силах.

Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки высказался о том, почему выбрал именно такой вариант продолжения карьеры.

По словам француза, он собирается выиграть Золотой мяч и верит, что это возможно в составе манкунианцев.

"Посмотрите на Родри. Он завоевал Золотой мяч здесь. Очевидно, что это возможно в этом клубе, и я здесь именно ради этого.

Я хочу побеждать, думаю, Манчестер Сити хочет побеждать во всех турнирах и это идеально для меня", - заявил Шерки.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити определился с ценой на своего вингера.

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