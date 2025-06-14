Манчестер Сити определился с ценником Грилиша

Манчестер Сити определился, сколько хочет получить за Джека Грилиша.

Как пишет The Guardian, "горожане" оценили англичанина в 50 млн евро. Напомним, что в 2021 году Грилиш перешел из Астон Виллы за 117 млн евро.

Однако в последнем сезоне результаты англичанина сильно просели, и в клубе решили больше не рассчитывать на игрока.

Манчестер Сити готов рассмотреть предложения аренды, если на Грилиша не найдется покупатель.

Ранее сообщалось, что Грилиш интересен Эвертону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!