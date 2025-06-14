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Манчестер Сити определился с ценником Грилиша

"Горожане" хотят отбить часть средств.
Сегодня, 00:10       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Манчестер Сити определился, сколько хочет получить за Джека Грилиша.

Как пишет The Guardian, "горожане" оценили англичанина в 50 млн евро. Напомним, что в 2021 году Грилиш перешел из Астон Виллы за 117 млн евро.

Однако в последнем сезоне результаты англичанина сильно просели, и в клубе решили больше не рассчитывать на игрока.

Манчестер Сити готов рассмотреть предложения аренды, если на Грилиша не найдется покупатель.

Ранее сообщалось, что Грилиш интересен Эвертону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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