Ноттингем оформил переход форварда Наполи

"Лесники" подписали нападающего из Италии.
Сегодня, 19:59       Автор: Антон Федорцив
Лоренцо Лукка / Getty Images
Лоренцо Лукка / Getty Images

Нападающий Лоренцо Лукка покинул итальянский Наполи. Английский Ноттингем подтвердил трансфер итальянца на официальном сайте клуба.

Форест арендовал форварда. Соглашение по Лукке рассчитано до конца сезона. Аренда обойдется "лесникам" в 1 млн евро. Также Ноттингем получил право выкупа нападающего за 40 млн.

В нынешней кампании Лукка провел 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. В Неаполь он перебрался прошлым летом. Раньше форвард защищал цвета Удинезе, Пизы, Палермо, Виченцы и амстердамского Аякса.

Тем временем миланский Интер положил глаз на голкипера лондонского Тоттенхэма.

