Ноттингем оформил переход форварда Наполи

Нападающий Лоренцо Лукка покинул итальянский Наполи. Английский Ноттингем подтвердил трансфер итальянца на официальном сайте клуба.

Форест арендовал форварда. Соглашение по Лукке рассчитано до конца сезона. Аренда обойдется "лесникам" в 1 млн евро. Также Ноттингем получил право выкупа нападающего за 40 млн.

В нынешней кампании Лукка провел 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. В Неаполь он перебрался прошлым летом. Раньше форвард защищал цвета Удинезе, Пизы, Палермо, Виченцы и амстердамского Аякса.

