Немецкий футболист погиб вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте

34-летний игрок упал с высоты 70 метров и скончался от полученных травм.

Бывший защитник ряда немецких клубов Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте.

О трагическом инциденте сообщила пресс-служба первого клуба игрока Штутгарта.

"Футбольный клуб Штутгарт скорбит о потере своего бывшего игрока Себастьяна Хертнера, трагически погибшего в возрасте 34 лет. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким. Штутгарт будет чтить память о Себастьяне Хертнере", - говорится в заявлении швабов.

Как сообщает Mirror, несчастный случай с Хертнером произошел в минувшие выходные на горнолыжном курорте Савин Кук в Черногории, где он отдыхал вместе с женой.

По информации издания, двухместный кресельный подъемник оторвался от троса и столкнулся с сиденьем позади него, вследствие чего футболист упал с высоты 70 метров и скончался на месте от полученных травм.

30-летняя жена игрока оказалась заблокирована в кресле на подъемнике, и ей потребовалась помощь спасателей. Она получила перелом ноги.

Власти Черногории распорядились немедленно закрыть подъемник, после чего в субботу прокуратура начала расследование. На следующий день официальная причина поломки так и не была подтверждена, и официальные лица заявили, что будет проведена его полная техническая проверка.

Хертнер являлся выпускником академии Штутгарта, в составе второй команды которого начинал профессиональную карьеру. Также он играл за Мюнхен 1860, Эрцгебирге Ауэ, Дармштадт, Любек, Тюркгючю Мюнхен, Динамо Берлин и Тевтонию Оттенсен.

В 2008-2009 года защитник выступал за юношеские сборные Германии U-18 и U-19.

