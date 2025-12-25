iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Немецкий футболист погиб вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте

34-летний игрок упал с высоты 70 метров и скончался от полученных травм.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Себастьян Хертнер / vfb.de
Себастьян Хертнер / vfb.de

Бывший защитник ряда немецких клубов Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте.

О трагическом инциденте сообщила пресс-служба первого клуба игрока Штутгарта.

"Футбольный клуб Штутгарт скорбит о потере своего бывшего игрока Себастьяна Хертнера, трагически погибшего в возрасте 34 лет. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким. Штутгарт будет чтить память о Себастьяне Хертнере", - говорится в заявлении швабов.

Как сообщает Mirror, несчастный случай с Хертнером произошел в минувшие выходные на горнолыжном курорте Савин Кук в Черногории, где он отдыхал вместе с женой.

Читай также: Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет

По информации издания, двухместный кресельный подъемник оторвался от троса и столкнулся с сиденьем позади него, вследствие чего футболист упал с высоты 70 метров и скончался на месте от полученных травм.

30-летняя жена игрока оказалась заблокирована в кресле на подъемнике, и ей потребовалась помощь спасателей. Она получила перелом ноги.

Власти Черногории распорядились немедленно закрыть подъемник, после чего в субботу прокуратура начала расследование. На следующий день официальная причина поломки так и не была подтверждена, и официальные лица заявили, что будет проведена его полная техническая проверка.

Хертнер являлся выпускником академии Штутгарта, в составе второй команды которого начинал профессиональную карьеру. Также он играл за Мюнхен 1860, Эрцгебирге Ауэ, Дармштадт, Любек, Тюркгючю Мюнхен, Динамо Берлин и Тевтонию Оттенсен.

В 2008-2009 года защитник выступал за юношеские сборные Германии U-18 и U-19.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт дармштадт мюнхен 1860

Статьи по теме

Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Ньюкасл нацелился на полузащитника из Бундеслиги Ньюкасл нацелился на полузащитника из Бундеслиги
Бавария приняла окончательное решение по форварду сборной Германии Бавария приняла окончательное решение по форварду сборной Германии
Штутгарт положил глаз на призовые Баварии за КЧМ Штутгарт положил глаз на призовые Баварии за КЧМ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: b1t в четвертый раз попал в список
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Лебеф - о Мбаппе: Он никогда не догонит Зидана
Бокс12:52
Нигерийский боксер, бросавший вызов Усику, впервые в карьере проиграл
Европа12:45
Звезда Ювентуса назвал условия для продления контракта
Бокс11:59
"Не могу поверить, что сделал это": Уордли отреагировал на лидерство в рейтинге The Ring
Европа11:28
Немецкий футболист погиб вследствие несчастного случая на горнолыжном курорте
Украина10:44
Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово
Бокс09:59
Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли
Другие страны09:32
Саудовский клуб готовит щедрое предложение для Куртуа
Бокс08:59
"Нужен подготовительный бой перед Фьюри": Промоутер сообщил, когда Джошуа вернется в ринг
Европа08:28
Рома поборется с Миланом за защитника Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK