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Футбол

Вест Хэм может продать своего лидера ради соблюдения ФФП

Мохаммед Кудус будет доступен по сниженной цене.
Сегодня, 18:30
Мохаммед Кудус / Getty Images
Мохаммед Кудус / Getty Images

Хавбек Вест Хэма Мохаммед Кудус может покинуть клуб этим летом, сообщает The Guardian.

Главным претендентом на 24-летнего ганца является Тоттенхэм, который обозначил Кудуса в качестве приоритетной цели.

В контракте игрока предсмотрены отступные в размере 100 млн евро, однако в начале июля его можно будет выкупить дешевле.

"Шпоры" могут вынудить Вест Хэм продать Кудуса за меньшую сумму, так как "молотобойцам" необходимо соблюдать правила ФФП.

Также за ситуацией вокруг ганского футболиста следят Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

Ранее также сообщалось, что Арсенал начал переговоры с Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Мохаммед Кудус

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