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Футбол

Арсенал начал переговоры по трансферу игрока Челси

Нони Мадуэке может сменить один лондонский клуб на другой.
Сегодня, 15:48
Нони Мадуэке / Getty Images
Нони Мадуэке / Getty Images

Арсенал решил выкупить одного из многочисленных вингеров Челси, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, между лондонскими клубами стартовали переговоры по трансферу Нони Мадуэке.

Челси оценивает 23-летнего вингера в 50 млн фунтов, вероятно, сторонам удастся достичь приемлемого копромисса.

В прошлом сезоне Мадуэке провел 44 матча во всех турнирах, отличившись 11 голами и 5 ассистами.

Ранее также сообщалось, что английский форвард попал на прицел Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Нони Мадуэке

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