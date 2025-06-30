Манчестер Юнайтед включил в свой шорт-лист форварда сборной Англии
Манчестер Юнайтед внес в свой шорт-лист еще одного нападающего, пишет The Athletic.
Манкунианцы, в целом, были бы не против подписать летом форварда, однако сейчас другие позиции обладают большим приоритетом.
Однако в случае продажи Расмуса Хейлунда МЮ все же выйдет на рынок. Новым вариантом для клуба стал Олли Уоткинс.
Издание пишет, что Манчестер Юнайтед чеез посредников уточнил цену 29-летнего форварда - 60 млн фунтов.
Изначально клуб планировал включить Уоткинса в сделку по Маркусу Рэшфорду, но последний отказался играть за Астон Виллу.
В прошлом сезоне Уоткинс провел 38 матчей, в которых отличился 16 голами.
Ранее также сообщалось, что Реал также нашел себе еще одну цель.
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