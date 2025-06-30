Манчестер Юнайтед включил в свой шорт-лист форварда сборной Англии

Манчестер Юнайтед внес в свой шорт-лист еще одного нападающего, пишет The Athletic.

Манкунианцы, в целом, были бы не против подписать летом форварда, однако сейчас другие позиции обладают большим приоритетом.

Однако в случае продажи Расмуса Хейлунда МЮ все же выйдет на рынок. Новым вариантом для клуба стал Олли Уоткинс.

Издание пишет, что Манчестер Юнайтед чеез посредников уточнил цену 29-летнего форварда - 60 млн фунтов.

Изначально клуб планировал включить Уоткинса в сделку по Маркусу Рэшфорду, но последний отказался играть за Астон Виллу.

В прошлом сезоне Уоткинс провел 38 матчей, в которых отличился 16 голами.

Ранее также сообщалось, что Реал также нашел себе еще одну цель.

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