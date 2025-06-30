Реал обратил внимание на лучшего игрока Евро U-19

Кес Смит сумел заявить о себе.

Полузащитник АЗ и сборной Нидерландов Кес Смит попал в сферу интересов Реала, пишет AS.

Напомним, что накануне Нидерланды выиграли турнир, обыграв в финале сборную Франции. Смит был признан MVP турнира.

Мадридцы и ранее следили за игроком, но теперь интерес резко возрос. Клуб уже начал налаживать контакты.

АЗ не хотел бы продавать своего воспитанника, но, очевидно, не сможет отказать Реалу. Тем более, если сам Смит заявит о желании перейти.

Трансфермаркт оценивает 19-летнего плеймейкера в 5 млн евро, но сколько запросит АЗ неизвестно. Контракт игрока действует до 2028 года.

Ранее также Гвардиола назвал имя другого вундеркинда, в чей потенциал он верит.

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