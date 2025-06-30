"Огромный потенциал": Гвардиола назвал футболиста, который может стать невероятным для Манчестер Сити
Наставник "горожан" отметил перспективы вингера.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу перспектив вингера Савиньо.
По словам испанца, футболист имеет перспективы стать очень важным игроком для команды.
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"Савиньо провел невероятный сезон в Жироне. Он был их лучшим игроком и вывел команду в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он начал хорошо, но потом играл меньше – по моим причинам. Однако у него есть невероятный потенциал.
Мы не должны забывать, что он очень молод. Ему нужно больше решающих действий в финальной трети поля. И как только он сделает этот шаг и скажет сам себе: "Я хочу быть ключевым", он станет удивительным игроком".
В текущем сезоне Савиньо провел 47 матчей за Сити, в которых забил три гола и сделал 13 голевых передач.
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Источник: Манчестер Сити