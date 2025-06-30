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Футбол

"Огромный потенциал": Гвардиола назвал футболиста, который может стать невероятным для Манчестер Сити

Наставник "горожан" отметил перспективы вингера.
Сегодня, 15:12       Автор: Митя Шитко
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу перспектив вингера Савиньо.

По словам испанца, футболист имеет перспективы стать очень важным игроком для команды.

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"Савиньо провел невероятный сезон в Жироне. Он был их лучшим игроком и вывел команду в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он начал хорошо, но потом играл меньше – по моим причинам. Однако у него есть невероятный потенциал.

Мы не должны забывать, что он очень молод. Ему нужно больше решающих действий в финальной трети поля. И как только он сделает этот шаг и скажет сам себе: "Я хочу быть ключевым", он станет удивительным игроком".

В текущем сезоне Савиньо провел 47 матчей за Сити, в которых забил три гола и сделал 13 голевых передач.

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Источник: Манчестер Сити

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