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Футбол

Тоттенхэм согласовал переход звезды Вест Хэма

Хавбек сменит прописку в пределах британской столицы.
Вчера, 21:54       Автор: Антон Федорцив
Мохаммед Кудус / Getty Images
Мохаммед Кудус / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм усилит среднюю линию перед новым сезоном. "Шпоры" договорились о трансфере атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса, сообщает The Athletic.

Столичный Вест Хэм заработает на переходе 55 млн фунтов. На 10 июля Тоттенхэм запланировал медосмотр Кудуса. В случае успешного прохождения тестов ганец подпишет 6-летний контракт со "шпорами".

В прошлом сезоне Кудус провел 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативных передачи. Договор "железяк" с хавбеком был рассчитан до лета 2028 года с опцией пролонгации еще на сезон.

Кстати, ливерпульский Эвертон закрыл переход форварда Тьерно Барри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Вест Хэм Мохаммед Кудус

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