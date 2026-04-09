"Серьезная потеря": Тренер Жироны отреагировал на травму Ваната

Мичел подтвердил, что украинский нападающий пропустит остаток сезона.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о травме украинского нападающего Владислава Ваната.

Накануне стало известно, что из-за повреждения украинец будет вынужден пропустить от десяти до 12 недель.

"Ванат пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы подколенного сухожилия. Это серьезная потеря, но у нас есть Стуани и Абель Руис. Нужно перевернуть страницу и сосредоточиться на тех игроках, которые остаются в распоряжении на последние восемь туров", - приводит слова Мичела Marca.

В нынешнем сезоне Ванат сыграл за Жирону во всех турнирах 29 матчей, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает новый контракт с украинским вингером Виктором Цыганковым.

