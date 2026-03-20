Главный тренер Атлетика покинет клуб после провального сезона

Главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, что это уже третий срок испанца в баскском клубе. Ранее Вальверде тренировал Атлетик с 2013 по 2017 год, а также с 2003 по 2005 год, а сейчас он работает с 2022 года.

Однако этот сезон клуб из Бильбао полностью провалил, команда рискует не попасть в еврокубки. После 28 туров Атлетик занимает 10-е место, отставая от еврокубковыой зоны на шесть очков.

Это решение, к которому я пришел со временем, оно было согласовано с клубом. Осталось десять матчей, и нам есть на что рассчитывать

Ранее также сообщалось, что Барселона все еще пытается договориться по Рэшфорду.

