Главный тренер Атлетика покинет клуб после провального сезона
Главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
Напомним, что это уже третий срок испанца в баскском клубе. Ранее Вальверде тренировал Атлетик с 2013 по 2017 год, а также с 2003 по 2005 год, а сейчас он работает с 2022 года.
Однако этот сезон клуб из Бильбао полностью провалил, команда рискует не попасть в еврокубки. После 28 туров Атлетик занимает 10-е место, отставая от еврокубковыой зоны на шесть очков.
Это решение, к которому я пришел со временем, оно было согласовано с клубом.
Осталось десять матчей, и нам есть на что рассчитывать
