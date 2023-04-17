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Хавбек Реала может получить бан до 12 матчей за удар игрока Вильярреала

Дело Вальверде будет рассмотрено в ближайшее время.
Сегодня, 14:57
Эрнесто Вальверде / Getty Images
Эрнесто Вальверде / Getty Images

Хавбек Реала Федерико Вальверде может получить наказание за свой поступок. Об этом сообщает издание Marca.

Заседание комитета по этому делу пройдет в среду, 19 апреля. Уругвайцу может грозить дисквалификация в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Окончательная мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.

Напомним, Вальверде ударил в лицо игрока Вильярреала Алекса Баэну на парковке стадиона после матча Ла Лиги. Причиной конфликта стало высказывание игрока "желтой субмарины" над тем, что уругваец и его жена могли потерять ребенка.

В текущей сезоне на счету хавбека мадридского клуба семь голов и три ассиста в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал может в будущем подписать Холанда.

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