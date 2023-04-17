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Реал может в будущем подписать Холанда

Мадридцы ищут замену своему возрастному форварду.
Сегодня, 11:50
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Реал планирует подписать форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Об этом сообщает издание Téléfoot.

Мадридский клуб мечтает, чтобы трансфер норвежца состоялся в 2024 году. Реал хочет сделать норвежца преемником ключевого форварда Карима Бензема.

Напомним, Холанд прошлым летом перебрался из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити за 60 млн евро + бонусы, подписав контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 32 гола и 5 ассистов в 28 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Холанд показал свое "допинговое средство".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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