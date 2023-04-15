"Мой волшебный эликсир": Холанд показал свое "допинговое средство"

В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Лестер.

В преддверии поединка главная звезда "горожан" Эрлинг Холанд раскрыл секрет своей уверенной игры.

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Норвежец в Instagram опубликовал пост, в котором обозначил значимость для себя молока. Холанд подписал фотографии, намекнув на огромную пользу от молочного продукта.

"Я и мой волшебный эликсир", - написал Холанд.

В текущем сезоне норвежец провел за Манчестер Сити 39 игр, в которых забил 45 голов и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо начал встречаться с победительницей конкурса "Мисс Украина".