"Мой волшебный эликсир": Холанд показал свое "допинговое средство"
Норвежский футболист разрывает в своем дебютном сезоне АПЛ.
В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Лестер.
В преддверии поединка главная звезда "горожан" Эрлинг Холанд раскрыл секрет своей уверенной игры.
Читай также: Действующего чемпиона мира подозревают в изнасиловании
Норвежец в Instagram опубликовал пост, в котором обозначил значимость для себя молока. Холанд подписал фотографии, намекнув на огромную пользу от молочного продукта.
"Я и мой волшебный эликсир", - написал Холанд.
В текущем сезоне норвежец провел за Манчестер Сити 39 игр, в которых забил 45 голов и выполнил девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что нападающий Динамо начал встречаться с победительницей конкурса "Мисс Украина".