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Нападающий Динамо начал встречаться с победительницей конкурса "Мисс Украина"

Владислав Супряга нашел свою возлюбленную.
Сегодня, 12:50
Владислав Супряга / Getty Images
Владислав Супряга / Getty Images

Футболист киевского Динамо Владислава Супряги начал встречаться с новой девушкой.

23-летний нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором официально сообщил о начале новых отношений.

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Супряга встречается с Мариной Литвин, которая в 2021 году принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", где стала победительницей в номинации "Мисс Земля".

Отметим, что ранее Супряга встречался Дарьей Савиной, которая позже вышла замуж за защитника Шахтера Валерия Бондаря.

Действующий контракт форварда с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне украинец в официальных играх не появлялся.

Ранее сообщалось, что горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Дортмунд.


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