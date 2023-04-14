Нападающий Динамо начал встречаться с победительницей конкурса "Мисс Украина"
Футболист киевского Динамо Владислава Супряги начал встречаться с новой девушкой.
23-летний нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором официально сообщил о начале новых отношений.
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Супряга встречается с Мариной Литвин, которая в 2021 году принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", где стала победительницей в номинации "Мисс Земля".
Отметим, что ранее Супряга встречался Дарьей Савиной, которая позже вышла замуж за защитника Шахтера Валерия Бондаря.
Действующий контракт форварда с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне украинец в официальных играх не появлялся.
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