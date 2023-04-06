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"Когда захочет": Горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д

Фанатка "шмелей" выразила поддержку одному из футболистов любимой команды.
Сегодня, 14:58
Ким Шиле / instagram.com/kimschiele
Ким Шиле / instagram.com/kimschiele

Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек травмировался во время недавнего центрального поединка 26-го тура Бундеслиги против Баварии, в котором "черно-желтые" уступили 2:4 и позволили мюнхенцам сместить их с вершины турнирной таблицы.

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23-летний футболист получил мышечное повреждение бедра, из-за чего ему придется пропустить около месяца, а на неприятный инцидент практически сразу же отреагировала одна из фанаток "шмелей".

Источник: Getty Images

Так называемая самая сексуальная болельщица Боруссии Дортмунд Ким Шиле, работающая медсестрой и заодно моделью нижнего белья, вызвалась помочь игроку любимой команды.

Один из подписчиков девушки попросил ее вылечить Шлоттербека, на что та ответила, что сделает это, когда только тот захочет.

"Чем быстрее он вернется, тем лучше. Когда он захочет", - написала Шиле в Twitter.

Отметим, что Боруссии пришлось обходится без Шлоттербека в четвертьфинале Кубка Германии, в котором дортмундцы проиграли 0:2 Лейпцигу.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд (2:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии

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