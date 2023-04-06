"Когда захочет": Горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д

Защитник дортмундской Боруссии Нико Шлоттербек травмировался во время недавнего центрального поединка 26-го тура Бундеслиги против Баварии, в котором "черно-желтые" уступили 2:4 и позволили мюнхенцам сместить их с вершины турнирной таблицы.

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23-летний футболист получил мышечное повреждение бедра, из-за чего ему придется пропустить около месяца, а на неприятный инцидент практически сразу же отреагировала одна из фанаток "шмелей".

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Так называемая самая сексуальная болельщица Боруссии Дортмунд Ким Шиле, работающая медсестрой и заодно моделью нижнего белья, вызвалась помочь игроку любимой команды.

Один из подписчиков девушки попросил ее вылечить Шлоттербека, на что та ответила, что сделает это, когда только тот захочет.

"Чем быстрее он вернется, тем лучше. Когда он захочет", - написала Шиле в Twitter.

Отметим, что Боруссии пришлось обходится без Шлоттербека в четвертьфинале Кубка Германии, в котором дортмундцы проиграли 0:2 Лейпцигу.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд (2:0).