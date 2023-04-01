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Бавария - Боруссия Дортмунд 4:2: обзор матча и результат игры 01.04.2023

Мюнхенский клуб с новым тренером одержал уверенную победу и вернулся на вершину турнирной таблицы.
Вчера, 21:32
Бавария победила Боруссию Д / Getty Images
Бавария победила Боруссию Д / Getty Images

В субботу, 1 апреля, в рамках 26-го тура немецкой Бунделиги состоялся поединок лидеров чемпионата, в котором Бавария принимала на своем поле дортмундскую Боруссию.

Мюнхенская команда в первом матче под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля одержала победу со счетом 4:2 и обошла соперника в турнирной таблице, вернувшись на вершину.

Источник: Getty Images

Хозяева поля уже к середине первого тайма Дер Класикер практически гарантировали себе успех в этом противостоянии, имея к 23-й минуте поединка преимущество в три мяча. Сначала голкипер гостей Грегор Кобель, пытаясь перехватить передачу, отправил мяч в свои ворота, а после Томас Мюллер оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Источник: Getty Images

В начале второй половины встречи Кингсли Коман отправил в ворота дортмундцев еще и четвертый мяч. Уже ближе к концу матча Эмре Джан немного сократил отставание, реализовав пенальти, а на последней минуте поединка Дониелл Мален установил окончательный результат.

Источник: Getty Images

После этой победы Бавария, набрав 55 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундская Боруссия опустилась на вторую строчку, отставая от мюнхенцев на два балла.

Статистика матча Бавария - Боруссия Д 26-го тура чемпионата Германии

Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Кобель, 13 (аг), Мюллер, 18, 23, Коман, 50 - Джан, 72 (пен.), Мален, 90

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 11 - 7
Ожидаемые голы (xG): 2.95 - 1.23

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 79) – Киммих, Горецка (Гравенберх, 86) – Сане, Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79) – Шупо-Мотинг (Мане, 69)

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46) – Беллингем, Джан, Геррейру – Брандт (Мален, 46), Аллер (Мукоко, 61), Ройс (Дауд, 61)

Предупреждения: Упамекано 64 – Джан 12

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии Бавария Мюнхен

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