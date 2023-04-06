В среду, 5 апреля, РБ Лейпциг принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках четвертьфинала Кубка Германии.

"Красные быки" сумели пробиться в полуфинал турнира, одержав победу над соперником со счетом 2:0.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма благодаря результативному удару Тимо Вернера, а закрепил преимущество своей команды и установил окончательный счет во встрече Вилли Орбан в компенсированное к матчу время.

Вашему вниманию видео всех голов матча РБ Лейпциг - Боруссия Д в 1/4 финала Кубка Германии:

РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0

Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8

РБ Лейпциг: Бласвих - Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 79), Хенрихс, Раум (Хальстенберг, 87), Лаймер, Айдара (Кампл, 87), Ольмо (Форсберг, 70), Собослаи - Вернер (Андре Силва, 78).

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс (Модест, 85), Зюле, Рюэрсон, Геррейру - Джан, Озджан, Вольф (Мукоко, 46) - Ройс (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Беллингем, 63), Мален.

Предупреждения: Раум, 58, Собослаи, 90+6 - Рюэрсон, 40, Беллингем, 85, Мален, 90+3

Источник: MEGOGO