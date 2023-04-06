РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 2:0 видео голов и лучших моментов матча 05.04.23
В среду, 5 апреля, РБ Лейпциг принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках четвертьфинала Кубка Германии.
"Красные быки" сумели пробиться в полуфинал турнира, одержав победу над соперником со счетом 2:0.
Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма благодаря результативному удару Тимо Вернера, а закрепил преимущество своей команды и установил окончательный счет во встрече Вилли Орбан в компенсированное к матчу время.
Вашему вниманию видео всех голов матча РБ Лейпциг - Боруссия Д в 1/4 финала Кубка Германии:
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8
РБ Лейпциг: Бласвих - Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 79), Хенрихс, Раум (Хальстенберг, 87), Лаймер, Айдара (Кампл, 87), Ольмо (Форсберг, 70), Собослаи - Вернер (Андре Силва, 78).
Боруссия Д: Кобель - Хуммельс (Модест, 85), Зюле, Рюэрсон, Геррейру - Джан, Озджан, Вольф (Мукоко, 46) - Ройс (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Беллингем, 63), Мален.
Предупреждения: Раум, 58, Собослаи, 90+6 - Рюэрсон, 40, Беллингем, 85, Мален, 90+3
Источник: MEGOGO