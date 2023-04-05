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Боруссия с одним ударом уступила РБ Лейпциг в Кубке Германии

Очень неуверенная игра от "шмелей".
Вчера, 23:45
РБ Лейпциг - Боруссия Д / Getty Images
РБ Лейпциг - Боруссия Д / Getty Images

В среду, 5 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка Германии РБ Лейпциг принимал дортмундскую Боруссию на Ред Булл Арене.

В первые десять минут матча подопечные Розе имели несколько возможностей открыть счет, и за свое давление все же были награждены быстрым голом. на 12-й минуте отметился Тимо Вернер.

Источник: Getty Images

Остаток тайма Боруссия безидейно перекатывала мяч, а Лейпциг отвечал быстрыми и очень опасными контратаками, однако счет не изменился.

Второй тайм был точной копией первого, только без гола. На последней минуте матча Орбан установил окончательный счет. "Шмели" так и не смогли найти ключ к воротам Бласвиха, и проиграли, нанеся один удар в створ ворот за весь матч.

Источник: Getty Images

Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д 1/4 финала Кубка Германии

РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0

Гол: Вернер, 22 , Орбан, 90+8

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 20 - 2
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 9 - 7
Атаки: 111 - 106

РБ Лейпциг: Бласвих - Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 79), Хенрихс, Раум (Хальстенберг, 87), Лаймер, Айдара (Кампл, 87), Ольмо (Форсберг, 70), Собослаи - Вернер (Андре Силва, 78).

Боруссия Д: Кобель - Хуммельс (Модест, 85), Зюле, Рюэрсон, Геррейру - Джан, Озджан, Вольф (Мукоко, 46) - Ройс (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Беллингем, 63), Мален.

Предупреждения: Раум, 58, Собослаи, 90+6 - Рюэрсон, 40, Беллингем, 85, Мален, 90+3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг

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