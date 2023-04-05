Боруссия с одним ударом уступила РБ Лейпциг в Кубке Германии
В среду, 5 апреля, в рамках 1/4 финала Кубка Германии РБ Лейпциг принимал дортмундскую Боруссию на Ред Булл Арене.
В первые десять минут матча подопечные Розе имели несколько возможностей открыть счет, и за свое давление все же были награждены быстрым голом. на 12-й минуте отметился Тимо Вернер.
Остаток тайма Боруссия безидейно перекатывала мяч, а Лейпциг отвечал быстрыми и очень опасными контратаками, однако счет не изменился.
Второй тайм был точной копией первого, только без гола. На последней минуте матча Орбан установил окончательный счет. "Шмели" так и не смогли найти ключ к воротам Бласвиха, и проиграли, нанеся один удар в створ ворот за весь матч.
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д 1/4 финала Кубка Германии
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Гол: Вернер, 22 , Орбан, 90+8
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 20 - 2
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 9 - 7
Атаки: 111 - 106
РБ Лейпциг: Бласвих - Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 79), Хенрихс, Раум (Хальстенберг, 87), Лаймер, Айдара (Кампл, 87), Ольмо (Форсберг, 70), Собослаи - Вернер (Андре Силва, 78).
Боруссия Д: Кобель - Хуммельс (Модест, 85), Зюле, Рюэрсон, Геррейру - Джан, Озджан, Вольф (Мукоко, 46) - Ройс (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Беллингем, 63), Мален.
Предупреждения: Раум, 58, Собослаи, 90+6 - Рюэрсон, 40, Беллингем, 85, Мален, 90+3