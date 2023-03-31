Действующего чемпиона мира подозревают в изнасиловании

В спорте номер один вспыхнул очередной скандал на сексуальной почве.

Защитник Севильи и сборной Аргентины Гонсало Монтиель стал очередным футболистом, вляпавшимся в сексуальный скандал.

Как сообщает RMC Sport, речь идет об инциденте, который случился первого января 2019 года во время вечеринки в честь дня рождения игрока.

Возможная жертва утверждает, что Монтиель издевался над ней в сексуальном плане, и что к этому было причастно несколько мужчин, но при этом она не смогла уточнить количество.

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Девушка заявила, что не пьет алкоголь, однако потеряла сознание после двух рюмок, а на утро проснулась и ей сказали, что ее изнасиловали.

Также сообщается, что предпологаемая потерпевшая получала анонимные угрозы убийства, если инцидент повлияет на карьеру игрока.

Напомним, что минувшей зимой Монтиель вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022, забив в финале победный пенальти.