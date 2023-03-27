Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы

Жена защитника ПСЖ Ашрафа Хакими поддержала жертву на фоне обвинений своего мужа в изнасиловании.

"Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором? Мне понадобилось время, чтобы отойти от шока.

Излишне подчеркивать, что в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия.

Читай также: Наставник сборной Марокко высказался о секс-скандале с Хакими

Я прошу уважать мою частную жизнь и жизнь моих детей. Благодарю всех за поддержку, заботу и уважение", – написала Хиба Абук в инстаграме.

Напомним, Хакими обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. Жертва приехала к футболисту домой, где он стал целовать ее, снимать с нее одежду и ласкать грудь, а также совершил проникновение в нее пальцами, несмотря на несогласие девушки.