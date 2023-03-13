Наставник сборной Марокко высказался о секс-скандале с Хакими

Валид Реграги заявил, что команда будет поддерживать Ашрафа пока не будет доказана его вина в изнасиловании.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о сексуальном скандале вокруг лидера команды Ашрафа Хакими.

По словам специалиста, "атласные львы" будут поддерживать защитника до тех пор, пока не будет доказано, что он виновен в изнасиловании.

Мы с Ашрафом. Существует презумпция невиновности, пока не будет доказано обратное. Мы и все марокканцы поддерживаем Ашрафа.

Мы всей душой с ним. Ему будет хорошо вернуться в Марокко и почувствовать, что мы поддерживаем его", - сказал Реграги.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании.