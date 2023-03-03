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Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании

Марокканец помещен под судебное наблюдение.
Сегодня, 13:15
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Футболист сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании.

Как сообщает RMC Sport, прокуратура французского Нантера официально обвинила защитника в изнасиловании.

По информации источника, игрок был заслушан следователями в четверг, а затем следователь предъявил обвинения. Сейчас Ашраф помещен под судебное наблюдение. Ему запрещено контактировать с девушкой, обвинившей его в преступлении, но он может покидать пределы Франции.

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Напомним, несколько дней назад неизвестная девушка пришла в полицию и заявила, что ее изнасиловал Хакими. Она отказалась подавать официальное заявление, сказаав что хотела только уведомить об этом случае. Работник полиции обратился к руководству, в последствии чего прокуратура начала уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жена Хакими разводится с нимна фоне слухов об изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ашраф Хакими

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